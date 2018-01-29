Сорвать ценник на швейцарские часы или колье с бриллиантом, дабы не платить на таможне пошлину, теперь не получится. Российские таможенники стали моментально отслеживать дорогостоящие зарубежные покупки по чекам tax free.

Как отмечают эксперты, для большинства покупателей из России появление нового инструмента в руках таможни оказалось полной неожиданностью.

Первые громкие сообщения о попавшихся на попытке обойти уплату пошлины россиянах прозвучали еще в середине января. Например, таможенники в аэропорту Шереметьево 19 января помешали россиянке нелегально ввезти часы Hublot за 15 тысяч евро (более 1,3 миллиона рублей). Она прошла по "зеленому коридору", однако таможенник обнаружил в ее сумочке дорогостоящие часы, чек на которые у нее забрали при оформлении tax free. Электронная система оповещения сработала четко, так что за уклонение от уплаты таможенных платежей ей грозит до двух лет тюрьмы.

"Успехи правоохранительного блока ФТС России по пресечению ввоза через авиагавани страны незадекларированных дорогостоящих товаров стали результатом заработавшей с конца 2017 года системы систематизации информации, контроля и реагирования. Это постоянно действующая теперь система выстроена, в том числе и с помощью наших коллег из-за рубежа", - заявил журналистам руководитель ФТС Владимир Булавин.

Без пошлины в Россию сейчас можно ввезти купленные за границей вещи общей стоимостью до 10 тысяч евро. Если сумма превышает этот порог, то за излишки придется заплатить пошлину в 30 процентов. Иначе штраф, конфискация товара и даже уголовная ответственность, учитывая, что, как правило, речь идет именно о дорогостоящих покупках.

Новые технологии не оставляют лазейки для беспошлинного ввоза ценностей в страну

"Это совершенно новое и неожиданное явление для состоятельных туристов, - отметил ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. - При прилете человека с ценной покупкой таможня теперь точно знает, у кого и что нужно искать, и попытки скрыть ввоз становятся чрезвычайно опасными. Виной всему развитие технологий, которые при эффективном использовании практически не оставляют надежных лазеек для незадекларированного провоза ценностей в страну". Послабление может быть, если покупатель не подает заявление на возврат НДС по tax free. Здесь уже нужно будет считать, что выгоднее - вернуть tax free или заплатить российскую пошлину.