Новости

Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем 22:32
Турецкий генштаб доложил об уничтожении 616 террористов в Сирии 22:02
В Днепре радикалы сорвали концерт в честь снятия блокады Ленинграда 21:20
Легенда "Нормандии-Неман" Андре Пейрони награжден Орденом Беларуси 21:06
В парламенте Бельгии предложили отменить санкции ЕС против России 20:52
В Индии после падения автобуса в реку погибло 36 человек 20:21
В Москве возбудили дело после группового изнасилования 13-летней девочки 19:57
В ФТС рассказали о новой системе контроля за ввозом товаров в Россию 19:50
В Киеве после двух конфликтов со стрельбой есть убитые и раненые 19:28
СМИ: Белый дом опубликует "кремлевский доклад" в ближайшие часы 19:26
Путину и Нетаньяху подарили по игрушечной собаке 19:22
Электронные сигареты запретят продавать несовершеннолетним 18:51
Правительство выберет нового оператора системы ГИС ЖКХ 18:43
В Подмосковье уточнили адреса штрафстоянок 18:38
Источник: Угрозы о взрывах в Москве продиктованы одним голосом 18:37
ООН предупредила о дефиците продовольствия на Украине 18:32
В Московском зоопарке родился детеныш мини-антилопы 18:30
Фото: Екатерина Климова отметила день рождения "честным" селфи 18:22
Украина увеличила военные закупки 18:12
В Волгограде скончался профессор и протоирей Александр Половинкин 18:04
Блок Меркель и СДПГ пока не сумели договориться 17:50
ОКР: На Олимпиаду поедет 169 атлетов и 189 официальных лиц из России 17:47
На Кубани двух школьниц наказали за осквернение Вечного огня 17:28
В ОНФ предложили обновить законодательную базу для развития курортов 17:26
В Минпромторге назвали сроки разработки сверхзвукового бизнес-джета 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В США рассказали о превосходстве российских боевых роботов
В США рассказали о превосходстве российских боевых роботов
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
В "РГ" обсудят возможные сюрпризы в 2018 году в экономике РФ
В "РГ" обсудят возможные сюрпризы в 2018 году в экономике РФ
29.01.2018 19:57
Рубрика: Экономика

Не проскочат мимо "таксы"

Таможня моментально отслеживает дорогие покупки россиян
Текст: Сергей Куликов
Российская газета - Столичный выпуск №7482 (19)
Сорвать ценник на швейцарские часы или колье с бриллиантом, дабы не платить на таможне пошлину, теперь не получится. Российские таможенники стали моментально отслеживать дорогостоящие зарубежные покупки по чекам tax free.

Как отмечают эксперты, для большинства покупателей из России появление нового инструмента в руках таможни оказалось полной неожиданностью.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Как избежать проблем с законом, делая покупки в интернете

Первые громкие сообщения о попавшихся на попытке обойти уплату пошлины россиянах прозвучали еще в середине января. Например, таможенники в аэропорту Шереметьево 19 января помешали россиянке нелегально ввезти часы Hublot за 15 тысяч евро (более 1,3 миллиона рублей). Она прошла по "зеленому коридору", однако таможенник обнаружил в ее сумочке дорогостоящие часы, чек на которые у нее забрали при оформлении tax free. Электронная система оповещения сработала четко, так что за уклонение от уплаты таможенных платежей ей грозит до двух лет тюрьмы.

"Успехи правоохранительного блока ФТС России по пресечению ввоза через авиагавани страны незадекларированных дорогостоящих товаров стали результатом заработавшей с конца 2017 года системы систематизации информации, контроля и реагирования. Это постоянно действующая теперь система выстроена, в том числе и с помощью наших коллег из-за рубежа", - заявил журналистам руководитель ФТС Владимир Булавин.

Без пошлины в Россию сейчас можно ввезти купленные за границей вещи общей стоимостью до 10 тысяч евро. Если сумма превышает этот порог, то за излишки придется заплатить пошлину в 30 процентов. Иначе штраф, конфискация товара и даже уголовная ответственность, учитывая, что, как правило, речь идет именно о дорогостоящих покупках.

Новые технологии не оставляют лазейки для беспошлинного ввоза ценностей в страну

"Это совершенно новое и неожиданное явление для состоятельных туристов, - отметил ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. - При прилете человека с ценной покупкой таможня теперь точно знает, у кого и что нужно искать, и попытки скрыть ввоз становятся чрезвычайно опасными. Виной всему развитие технологий, которые при эффективном использовании практически не оставляют надежных лазеек для незадекларированного провоза ценностей в страну". Послабление может быть, если покупатель не подает заявление на возврат НДС по tax free. Здесь уже нужно будет считать, что выгоднее - вернуть tax free или заплатить российскую пошлину.

Главное сегодня

Минобороны примет на вооружение два автомата
Путин призвал пресекать попытки отрицания Холокоста
СМИ: Белый дом опубликует "кремлевский доклад" в ближайшие часы
В парламенте Бельгии предложили отменить санкции ЕС против России
Паралимпийцы РФ выступят в Пхенчхане в нейтральном статусе