Танкер c российским газом пришвартовался в Бостоне

Танкер c российским сжиженным природным газом (СПГ) пришвартовался в Бостоне (США). Сотрудники Береговой охраны поднимались на борт судна, после того как он бросил якорь в порту, для проведения стандартной инспекции по безопасности.

Этот французский танкер Gaselys ("Газелис") несколько дней стоял на рейде в акватории Бостона, передает ТАСС.

Судно доставило в США газ, который планируется использовать для отопления. В этом году в ряде штатов Америки наблюдается более холодная зима, чем обычно и спрос на газ вырос, как и цены на него на биржах.

Танкер, пришедший в Бостон, доставил природный газ, произведенный, в том числе, на российском заводе "Ямал СПГ".