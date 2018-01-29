Тарифы на социальные услуги отстали от жизни

Почти вдвое вырос за год объем финансирования некоммерческих организаций (НКО), оказывающих социальные услуги населению. Однако продвижение социально-ориентированных НКО идет очень медленно, и монополию на нем по-прежнему занимают государственные и муниципальные организации. Об этом рассказал "РГ" член Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Александр Спивак.

Сейчас законодательство позволяет передавать часть соцработы от госучреждений НКО и финансировать их из бюджета. Но власти на местах предпочитают этого не делать, хотя для потребителей было бы лучше, чтобы они это все-таки делали. Ведь НКО, как правило, некоторые услуги могут оказать качественнее, они более открыты новым методикам и технологиям, в то время как в бюджетных учреждениях работа забюрократизирована, и из-за этого внедрение любых новшеств идет с большим скрипом. И потом, когда нет конкуренции, у тех, кто оказывает услуги, нет никакого стимула стремиться делать это лучше, поясняет Спивак.

Одно из препятствий выхода НКО на рынок соцуслуг - низкие компенсации за сделанную работу, которые часто не покрывают даже минимальные расходы организации. Например, в Ростовской области тариф за социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений, - 13,3 рубля за занятие, в Оренбургской области - 24,81 рубля. За покупку и доставку на дом продуктов питания в Ростовской области - 15,2 рубля, в Оренбургской - 11,41рубля. За социально-психологическую коррекцию - соответственно 42,16 рубля и 4,82 рубля, продолжает эксперт.

"Формально региональные и муниципальные соцучреждения финансируются исходя из этих же тарифов. Но помимо этого государство берет на себя многие их расходы: за помещение, административные и так далее. У НКО такой поддержки нет. А тариф не способен обеспечить даже месячную зарплату специалисту, не говоря уже о покрытии счетов за помещение, связь, транспорт", - говорит Спивак. Впрочем, некоторые подвижки есть. За первое полугодие 2017 года НКО получили из бюджетов за свою работу 1,2 миллиарда рублей, в то время как за весь 2016 год - 960,6 миллиона. Тема допуска НКО на рынок госуслуг и варианты их финансирования будут обсуждать во вторник на заседании попечительского совета под руководством вице-премьера Ольги Голодец.