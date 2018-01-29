Турецкий генштаб доложил об уничтожении 616 террористов в Сирии

Число уничтоженных в районе сирийского Африна курдских боевиков достигло 616-ти. Об этом сообщили в генеральном штабе Турции.

"ВВС Турции при воздушных атаках в ходе операции "Оливковая ветвь" 29 января поразили девять целей - укрытий, огневых точек, складов с оружием террористических организаций PYD (курдской партии "Демократический союз"), YPG (сил самообороны курдов) и ИГ (запрещена в РФ). Ликвидировано 19 террористов, с начала операции - 616", - цитирует заявление турецких военных РИА Новости.

В генштабе подчеркнули, что "Оливковая ветвь" продолжается в плановом режиме.

Напомним, операция началась 20 января. Турки при поддержке так называемой Сирийской свободной армии противостоят вооруженным формированиям курдов, поддерживаемых США, на границе двух стран.