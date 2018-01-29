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29.01.2018 10:00
Рубрика: Экономика

У Евразийской экономической комиссии появятся новые полномочия

Текст: Игорь Зубков
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян предложил передать комиссии больше полномочий и создать евразийские фонды для финансирования интеграционных проектов.
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"Я думаю, что опыт трехлетней работы ЕАЭС говорит о том, что можно смело пойти на этот шаг, внести изменения в союзный договор, чтобы расширить права и полномочия Комиссии, - сказал Тигран Саркисян в интервью "Российской газете". - В нее входят по два представителя от каждой страны, это опытные профессионалы, плюс все наши решения предварительно согласовываются со всеми пятью странами. Сейчас Совет ЕЭК (в него входят вице-премьеры стран. - Прим. ред.) перегружен. Как показывает наш опыт работы, половина вопросов, которые он рассматривает, носит рабочий, технический характер, их необходимо передать на уровень Коллегии".

По словам главы ЕЭК, это поможет преодолеть и чрезмерную забюрократизированность работы союзных органов власти. "На обсуждение технических вопросов мы тратим слишком много времени и необоснованно много административного ресурса во всех пяти странах", - сообщил он.

Фото: Reuters
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Говоря об опыте Европейского союза, Саркисян отметил, что наличие специальных фондов очень сильно стимулирует углубление интеграции. "Мне кажется, что мы уже созрели для того, чтобы создание подобных фондов в ЕАЭС стало предметом обсуждения на уровне премьер-министров и президентов наших стран. Если Комиссия будет располагать собственными финансовыми возможностями, мы сможем гораздо быстрее проводить гармонизацию, унификацию инфраструктур, работающих на общий рынок".

Полностью интервью с Тиграном Саркисяном читайте в ближайших номерах "Российской газеты"

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