В 2017 году резко сократилось число преступлений по статьям о взятках

В Генеральной прокуратуре проанализировали статистические данные по преступности за минувший год. Оказалось, что в 2017 году уровень преступности, если брать в масштабах всей страны, снизился на 4,7 процента (по сравнению с 2016 годом). Как сообщает официальный Telegram-канал надзорного ведомства, на территории Российской Федерации в прошлом году зарегистрировано 2.058.476 преступлений. Годом ранее аналогичный показатель составил на 101.587 преступлений меньше.

В Генпрокуратуре обратили внимание на то, что сокращение числа зарегистрированных преступлений зафиксировано на территории всех федеральных округов: Центрального (-8,4 проц.), Северо-Кавказского (-5,5 проц.), Северо-Западного (-4,9 проц.), Сибирского (-4,7 проц.), Дальневосточного (-5,1 проц.), Приволжского (-3,3 проц.), Южного (-2,4 проц.), Уральского (-1,8 проц.).

Вместе с тем в некоторых регионах в минувшем году зафиксирован рост числа совершенных преступлений. Наиболее криминогенными с этой позиции регионами оказались Саратовская область и Карачаево-Черкесская Республика. Прирост уровня преступности там составит 15,2 процента. В Ивановской области количество зафиксированных преступлений увеличилось чуть более чем на 10 процентов.

Отметились же позитивными данными такие регионы как Вологодская область, Москва, Карелия, Мурманская область и Адыгея. Там отмечены наибольшие темпы сокращения массива преступлений - в среднем от 13 до 20 процентов.

В целом по России удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе всех зарегистрированных преступлений составляет 21,2 процента, рассказали в Генпрокуратуре, добавив, что число тяжких преступлений сократилось в 2017 году на 7,6 процента. На 6,8 процента снизилось количество убийств, покушений на убийство, на 10,5 процента - фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. В то же время по особо тяжким преступлениям (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) зафиксировано увеличение на 5,9 проц.

Что касается коррупционных преступлений, то в 2017 году выявлено 29 634 таких (минус 10 проц. по сравнению с 2016 г.). В то же время число преступлений, предусмотренных статьей 290 УК РФ "получение взятки", в целом по стране снизилось на 40,3 проц. (с 5 344 до 3 188). На 51 процент, по данным надзорного ведомства, сократилось число преступлений, предусмотренных статьей 291 УК РФ "дача взятки" (С 4 640 до 2 272).

В Генпрокуратуре добавили, что анализ социально-криминологической характеристики преступности за 2017 год показывает, что более половины (650 565) преступлений совершено лицами, ранее совершавшими преступления. Их удельный вес составляет 58,2 проц. от всех предварительно расследованных за год преступлений.

Каждое третье преступление (33,8 проц.), отметили в ГП, было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Этот показатель, к слову, не особо изменился по отношению к 2016 году, когда 37 процентов всех преступлений были совершены в пьяном угаре.

"Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 41 047 преступлений, что на 6,6 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 36 233 преступления из них совершено гражданами государств-участников СНГ (-5,9 проц.), что составило 88,3 процента от всех преступлений, совершенных не гражданами России. Количество преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, за анализируемый период уменьшилось на 6,3 проц. и составило 14 679 преступлений", - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

В завершение отмечается, что уменьшилось число зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках, скверах - на 6,9 процентов (466 437, в 2016-м - 501 090).