В Днепре радикалы сорвали концерт в честь снятия блокады Ленинграда

На Украине радикальные элементы вновь надругались над историей. Боевики в балаклавах и масках сорвали памятное мероприятие в связи с 74-й годовщиной освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которое проходило в доме учителя в Днепре.

Как рассказал в своем Facebook депутат Верховной Рады Александр Вилкул, представляющий "Оппозиционный блок", в здании проходил концерт для ветеранов, когда в него ворвались радикалы. В зале среди гостей собрались 65 человек, которые пережили блокаду и сейчас проживают в Днепре. Как подчеркнул политик, всем им более 80 лет, многие перенесли в своей жизни инфаркты и инсульты. В результате действий радикалов в здании оказались заблокированными не только ветераны, но и дети, подготовившие для них концертную программу.

Вилкул раскритиковал власти за бездействие, поощряющее радикалов, и призвал изолировать нападавших от общества.

Памятные мероприятия в честь снятия блокады Ленинграда прошли по всей России 27 января, в день 74-й годовщины.