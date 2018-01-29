Фитнес-браслеты раскрыли местоположение военных баз США

Пентагон проверяет информацию о появлении в интернете сведений, позволяющих определить расположение американских военных баз.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что данные о потенциально секретных объектах США по всему миру появились в открытом доступе на интерактивной карте Global Heat Maps. Она показывает активность пользователей популярных фитнес-устройств.

Теперь все желающие могут увидеть перемещения американских военных в Ираке, Сирии и других регионах.

"Министерство обороны очень серьезно относится к подобным случаям. Будут разработаны дополнительные меры для обеспечения безопасности военного персонала внутри страны и за рубежом", - цитирует РИА Новости официального представителя Пентагона Одрисию Харрис.