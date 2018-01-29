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29.01.2018 18:21
Рубрика: Происшествия

Повторили налет

Грабители напали на бывшего банкира
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Столичный выпуск №7482 (19)
Бывшего вице-президента банка "Петрокоммерц" Дмитрия Буева ограбили неделю назад в собственном особняке на территории Новой Москвы.

В ночь с 21 на 22 января трое в масках проникли в дом, связали хозяина коттеджа, его жену и детей и обыскали все комнаты в поисках ценностей.

По словам экс-банкира, добыча преступников составила 500 тысяч рублей наличными. Дмитрий Буев стал жертвой вооруженного нападения уже во второй раз.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
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Полгода назад, 20 июля в три часа ночи в его дом ворвались четверо бандитов в масках. Они ударили хозяина несколько раз по лицу и вместе с женой заковали в наручники. В соседней комнате в этот момент спали двое детей, но мальчики ничего не услышали и даже не проснулись. Буев в тот раз выдал им карточку банка "Открытие" с 3,5 миллиона рублей на счету и карту Сбербанка с 2,5 миллиона рублей. Пока что ни одно из этих преступлений не раскрыто.

Напомним, что банк "Петрокоммерц", где Буев работал топ-менеджером, объединился в 2016 году с банком "Открытие". Собеседники "РГ" в правоохранительных органах предполагают, что нападения осуществляла одна и та же преступная группа. В этой истории бросаются в глаза несколько странностей. Во-первых, не в правилах налетчиков второй раз возвращаться на место преступления.

Неужели они посчитали, что не все забрали? Или, может быть, они приходили к бывшему банкиру вовсе не за деньгами, а за какими-то документами? А отобранные полмиллиона наличными - так, для прикрытия. Тогда, возможно, они не только "обычные" грабители, а чьи-то наемники, посвященные в секреты конкретного бизнеса?

И, во-вторых, странно, что Буев, пережив одно нападение, не усилил защищенность своего жилища. Судя по показаниям, налетчики действовали каждый раз по одному сценарию - врывались в дом через входную дверь. Ни сигнализация, ни охрана коттеджного поселка не сработали.

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