В парламенте Бельгии предложили отменить санкции ЕС против России

В бельгийский парламент внесена резолюция об отмене санкций Евросоюза против России. Об этом агентству ТАСС рассказал руководитель партии Фламандский интерес Филип Девинтер, который стал одним из соавторов текста резолюции.

По его словам, документ "требует" от правительства Бельгии инициировать в Европейском совете, который является высшим политическим органом ЕС, процедуру отмены антироссийских ограничений.

Резолюция внесена в палату представителей федерального парламента Бельгии, на первом этапе ее изучит комиссия по внешним делам. Дата слушаний по резолюции пока не назначена, но, как ожидает политик, они могут состояться в начале февраля после того, как в Бельгию вернется премьер-министр страны Шарль Мишель, находящийся с визитом в России. После этого документ могут вынести на пленарное заседание.

Авторы документа называют санкции "не соответствующими" международным нормам, подрывающими экспорт и рынок труда в Евросоюзе. Авторы указывают на то, что Россия придерживается положений Минских соглашений, к имплементации которых изначально была привязана возможность смягчения санкций.

Напомним, аналогичный документ был внесен в бельгийский парламент в прошлом году, но тогда его отклонили.