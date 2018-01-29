Жертвами атаки на военную академию в Кабуле стали два силовика

Жертвами атаки на военную академию в Кабуле стали двое военнослужащих, еще десять получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные агентства Pajhwok.

Напомним, рано утром в понедельник группа боевиков напала на учебное заведение в столице Афганистана. Террористы использовали ракетные гранатометы и стрелковое оружие.

"Мы насчитали пять человек, которые пытались проникнуть на территорию учебного заведения", - рассказал представитель силовых служб. Отмечается, что злоумышленники не смогли прорваться далее первого контрольно-пропускного пункта.

В ходе перестрелки с военными, трое из нападавших были ликвидированы, еще одного удалось задержать. Пятый боевик продолжает оказывать сопротивление.