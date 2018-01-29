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29.01.2018 09:04
Рубрика: В мире

Волкер исключил применение комплексов Javelin в Донбассе

Текст: Игорь Дунаевский

США работают с Киевом над подготовкой поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin для украинских силовиков. При этом, как заверил в интервью "Радио Свобода" спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, эти комплексы не будут применяться в Донбассе.

Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Волкер не стал называть конкретных сроков передачи вооружений в руки ВСУ, пояснив, что "нужно время на подготовку способа передачи, объектов для хранения".

По его словам, Вашингтон и Киев вместе прорабатывают планы использования противотанковых ракет. Он утверждает, что Javelin - оборонительный тип вооружения, применимый только "для отражения танковой атаки, которую можно нейтрализовать" этими ракетами. "Поэтому это оружие для защиты, не для применения на линии конфликта", - заявил он, высказав предположение, что такого подхода придерживаются и в Киеве.

Дипломат охарактеризовал шаги Вашингтона по поставкам оружия на Украину как заполнение "белых пятен" в обороноспособности последней с тем, чтобы предотвратить разжигание конфликта.

Как сообщили в конце 2017 года американские СМИ, президент США Дональд Трамп одобрил план поставок на Украину более 200 ракет Javelin на сумму 47 миллионов долларов. В Киеве утверждали, что поставка будет профинансирована американскими властями.

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