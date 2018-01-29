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29.01.2018 21:08
Рубрика: Спорт

Каролина будет королевой

Первая ракетка Каролина Возняцки сыграет в Петербурге
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск №7482 (19)
Победительница Открытого чемпионата Австралии Каролина Возняцки официально стала первой ракеткой мира. Именно в этом статусе датчанка приедет на женский турнир в Санкт-Петербург, который стартовал на этой неделе, и будет его главной звездой.

На St. Petersburg Ladies Trophy заявлялась и экс-лидер рейтинга WTA, финалистка первого в сезоне турнира "Большого шлема" румынка Симона Халеп. Однако теннисистка была вынуждена сняться с соревнований из-за травмы левой лодыжки, которую она повредила в Мельбурне. Австралийский турнир вообще тяжело дался Симоне. После финала она даже попала в больницу с обезвоживанием.

Фото: REUTERS/Issei Kato
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Но и без Халеп состав участниц питерского турнира с призовым фондом в 734 тысячи долларов получился весьма солидным: чемпионка "Ролан Гаррос" и шестая ракетка мира Елена Остапенко из Латвии, две француженки из Топ-10 рейтинга Каролин Гарсия и Кристина Младенович. Причем Младенович, которая только что выиграла Australian Open в паре, предстоит защищать прошлогодний титул. Кроме того, на кортах Санкт-Петербурга мы увидим немку Юлию Гергес, в сезоне-2017 выигравшую "Кубок Кремля", победительницу Итогового чемпионата WTA-2016 словачку Доминику Цибулкову и двукратную чемпионку Уимблдона чешку Петру Квитову, вернувшуюся в Тур после нападения вооруженного грабителя и операции на руке.

В российскую "команду" вошли Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова, а также обладательницы wild card Елена Веснина и Вера Звонарева. Однако жребий был суров к нашим девушкам. Уже в первом круге между собой встретятся Павлюченкова и Макарова. Настя, которая присутствовала на церемонии жеребьевки, призналась, что, узнав состав, начала настраиваться на серьезную борьбу с самого старта.

- В Санкт-Петербург приехали сильные игроки. Ждать здесь хорошей или плохой сетки невозможно. Я знала, что любой соперник будет трудным. Так и получилось, - приводит слова Павлюченковой официальный сайт турнира. - Вообще, в последнее время происходит многое, что позволяет говорить о том, что теннис - это очень своеобразный, тяжелый вид спорта, в нем трудно судить по фамилиям, поэтому нужно выходить и играть каждый матч с полной отдачей, даже с игроками из квалификации.

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