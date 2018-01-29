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29.01.2018 20:51
Рубрика: Власть

Дом со сроком давности

Верховный суд разъяснил, как можно, не имея документов на недвижимость, стать ее собственником
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7482 (19)
Верховный суд РФ защитил права граждан, которые владеют старинными постройками - домами и дачами. У таких домов с историей часто бывает не все в порядке с документами. Весьма распространенная ситуация - бумаги о праве собственности на старый дом просто потерялись.
Ключом к получению документов на старый дом может стать ссылка его владельца на приобретательную давность. Фото: depositphotos.com Ключом к получению документов на старый дом может стать ссылка его владельца на приобретательную давность. Фото: depositphotos.com
Ключом к получению документов на старый дом может стать ссылка его владельца на приобретательную давность. Фото: depositphotos.com

Нередко граждане, получив в наследство такое строение, хватаются за голову - документов на дом обнаружить не удается. В такой ситуации местные власти легко и оперативно решают, что строение с историей - банальный самострой. И региональные суды с таким выводом соглашаются. Высшая инстанция объяснила, что при отсутствии правоустанавливающих документов на древние постройки ее владельцы могут ссылаться на приобретательную давность.

Все началось с того, что в суд пришла жительница сибирского города. Она больше 20 лет живет в старом доме постройки конца сороковых годов прошлого века. Домовладелица решила попросить у местной власти землю вокруг дома в аренду. Но получила отказ. Чиновники объяснили гражданке, что ее дом - самострой, а значит, окружающая его земля ему не положена. Попытки "узаконить" строение, на которое домовладелица не нашла документов, ничего не дали. Местные суды своих чиновников поддержали.

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Дом построили в 1949 году, потом в 50-е и 70-е годы его достраивали. Процесс продолжился и в наше время - в 2006, 2010 годах к дому добавляли пристройки. Владельцами дома были двое собственников. Они продали дом матери истицы в конце семидесятых годов прошлого века. Когда ее мать умерла, истица вступила в наследство. А став хозяйкой, попросила дать ей участок под домом на условиях выкупа или аренды. Вот тогда-то и всплыло, что документов на дом нет. В городском архиве не нашлось никакого упоминания о том, что под строительство дома отводилась земля. Власти пришли к выводу, что участок под домом не может быть предоставлен, раз отсутствует правоустанавливающий документ на само здание. Домовладелица пошла в суд и попросила о вводе дома в эксплуатацию. Но ей было отказано.

Вот сухой остаток рассмотрения ситуации местными судами: старый дом является самовольной постройкой, участок, на котором он расположен, не поставлен на кадастровый учет. Нет оснований для признания за истицей права собственности на самовольную постройку. Свои разъяснения Верховный суд начал с того, что напомнил коллегам - право собственности на самовольную постройку может быть признано при одновременном соблюдении нескольких условий. Первое условие - если на участок у гражданина есть права. Второе условие - если на день обращения в суд дом соответствует правилам застройки. Третье условие - если сохранение постройки не нарушает ничьих прав и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Если человек не собственник недвижимости, но владел ею 15 лет, то он получает на нее право собственности

Но подробнее Верховный суд остановился на понятии "приобретательная давность". Она в подобных делах исключительно важна. Суд напомнил, что если гражданин не является собственником недвижимости, но добросовестно, открыто и непрерывно владел этим имуществом как своим в течение 15 лет, то он приобретает право собственности на это имущество (статья 234 Гражданского кодекса). Владение является добросовестным, если гражданин не скрывал факта нахождения имущества в его владении. А еще высокая судебная инстанция добавила - право собственности в силу приобретательной давности может быть получено как на имущество, принадлежащее другому лицу, так и на бесхозную вещь.

Фото: Depositphotos.com
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Вот позиция Верховного суда: истица и ее мать открыто, непрерывно и добросовестно почти 40 лет пользовались домом и содержали его. За все это время никем, в том числе местной администрацией, не оспаривалось их владение ни домом, ни землей под ним. Каких-либо требований о сносе дома либо его безвозмездном изъятии или об истребовании земельного участка также не заявлялось. По техническому заключению, старый дом соответствует противопожарным нормам, строение не представляет опасности для жизни и здоровья людей, внутри дом отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям, а несущие конструкции крепкие.

Но почему-то все эти важные обстоятельства не были предметом исследования местных судов и не получили должной оценки, заметил Верховный суд. Подчеркнув, что именно эти моменты имеют важнейшее значение для правильного разрешения этого спора.

Вот что еще подчеркнул Верховный суд - само по себе отсутствие в архиве документов об отводе земельного участка, а также невозможность доказать право собственности на здание "не препятствуют приобретению по давности недвижимого имущества, обстоятельства возведения которого неизвестны".

Итог - Верховный суд велел пересмотреть это дело с учетом своих замечаний.

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