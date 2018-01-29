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Рубрика: Общество

с дипломом - к малышам

Выпускники вузов все чаще идут работать в детсады
Текст: Петр Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск №7482 (19)
Среди воспитателей детских садов стало больше людей с высшим образованием. Их в муниципальных садах 55 процентов, в частных - 72.

76,2 процента воспитателей детских садов считают свою работу перспективной, и только 15 процентов готовы поискать для себя другое место работы. Такие данные мониторинга привели эксперты Института образования ВШЭ. Пять лет назад лишь 60 процентов воспитателей были довольны своей работой. Сказались повышение зарплат и статуса дошколки, которая стала уровнем образования.

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По данным мониторинга, в котором участвовали 3887 человек, средняя зарплата в муниципальных садах сегодня - 19 842 рубля, в частных - 21 тысяча. Это примерно 75-80 процентов от того, что получают школьные педагоги.

К сожалению, у нянечек, медсестер, поваров в детских садах зарплата почти не выросла. Есть дефицит кадров и часть нагрузки приходится брать на себя воспитателям. 51 процент из них признались, что у них значительно выросла нагрузка в последние годы. В частных садах таких 26 процентов. Если раньше в группе было 15-20 детей, то сегодня может быть 25 и даже больше. Понятно, что при такой наполняемости у воспитателя иногда просто нет времени на занятия с детьми. Еще одна тревожная тенденция: в садах сокращается количество музыкальных работников и логопедов.

По мнению экспертов, экономия на вспомогательном персонале в детских садах составила всего 5 процентов и не очень оправдана.

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