Дворкович: Список минфина США - как книга "Кто есть кто в политике РФ"

Российский вице-премьер Аркадий Дворкович не удивлен тому, что он оказался в т.н. "кремлевском списке" американского минфина.

Об этом он заявил журналистам в ходе своей рабочей поездки в Новосибирск.

"Как член правительства обязан был быть в этом списке, все правительство в нем есть, ничего удивительного в этом нет. Это список лиц, которые, очевидно, являются ведущими в российской политике и бизнесе. Это не санкционный список, это список, который используется для дальнейших решений и оценок. Будем проводить мониторинг ситуации, необходимости реагировать. Никаких поводов для действий пока нет", - приводит слова Дворковича ТАСС.

"Это похоже на книжку "Кто есть кто в российской политике", - добавил он.

В списке фигурантов "кремлевского доклада", который стал известен во вторник утром по московскому времени, содержится 210 имен: 114 российских чиновников, а также крупные бизнесмены и руководители госкомпаний.

В частности, туда включены глава правительства РФ Дмитрий Медведев, все его заместители, а также все 22 российских министра.