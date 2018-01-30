Экс-пассия Канье Уэста появилась на публике после уменьшения груди

Американская фотомодель, художница и актриса, а также бывшая пассия рэпера Канье Уэста Эмбер Роуз впервые появилась на публике после операции по уменьшению груди. И тут же попала в объектив папарацци, передает TMZ.

Сообщается, что 34-летняя американка поменяла размер H (восьмой) на D (четвертый). Свое желание модель объяснила "жаждой свободы".

Перед выходом "в свет" Эмбер Роуз понадобилось около недели на восстановление в оздоровительном центре.

Судя по Instagram девушки, "маленькой" грудью она вполне довольна. Фанаты также похвалили новую внешность Эмбер, однако продолжают лайкать и восторженно комментировать старые снимки с более привычными формами.