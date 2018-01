Еще один актер мюзикла "Хор", Марк Саллинг, покончил с собой

Труп 35-летнего американского актера и музыканта Марка Саллинга, "плохиша" Пакермана из культового сериала Райна Мёрфи и Брэда Фэлчака "Хор" ("Лузеры", Glee), найден сегодня около его дома в Лос-Анджелесе.

Об этом только что с пометкой "срочно" сообщила Daily Mail.

Уточнив, что это была не первая попытка суицида актера, обвиненного в хранении детской порнографии - ранее Саллинг уже пытался наложить на себя руки, прошлым летом. Тогда ему помогла спастись соседка, позвонившая 911.

Вынесение приговора по делу Саллинга должно было состояться 7 марта.

Марк Саллинг дебютировал на экранах в 1996 году в четвертой части "Детей кукурузы" (Children Of The Corn IV: The Gathering). После была небольшая роль в сериале Чака Норриса "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски" (Walker, Texas Ranger) и в хорроре класса "Б" "Кладбище" (The Graveyard, 2006).

С 2009 по 2015-й Марк был занят в "Хоре", после финала которого планировал запустить собственный музыкальный сериал.

Кроме того, Саллинг был мультиинструменталистом и автором-исполнителем кантри-рока. Его первый альбом, Smoke Signals, вышел в 2008 году.

К слову, в 2013 году в номере отеля в Ванкувере был найден мертвым другой актер "Хора", Кори Монтейт, сыгравший там одну из главных ролей - Финна Хадсона. Тогда экспертиза показала, что причиной смерти Монтейна стала интоксикация.