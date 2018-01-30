Министерство финансов США выпустило "кремлевский доклад", подготовленный во исполнение принятого прошлым летом закона о противодействии противникам Америки посредством санкций. Содержание удивило.

Вместо адресного воздействия на "ближний круг" Путина, что рекомендовали многочисленные добровольные и привлеченные консультанты, перечень носит "ковровый" характер - по сути телефонный справочник российских органов власти плюс список "Форбс". Конкретных мер в отношении этих людей не анонсировано.

На первый взгляд ожидавшийся с таким напряжением документ выглядит то ли халтурой, то ли троллингом. На деле шаг администрации намного более продуманный, чем кажется. Все происходит в русле идеологии Трампа, в соответствии с которой глобализация в современном неолиберальном виде не отвечает интересам США и должна быть пересмотрена. И Россия здесь частный, хотя и наиболее яркий случай общего, очень последовательного подхода.

Цель применения санкций может быть двоякой. Либо ввести Россию в рамки курса, приемлемого для Соединенных Штатов, то есть вписать ее обратно в парадигму "правильного" развития. Либо, напротив, окончательно отгородить забором ограничений для долгосрочного и всеобъемлющего сдерживания. Санкционный закон, принятый прошлым летом, вроде бы отдавал приоритет первой задаче, что отвечало системе представлений, доминировавших после холодной войны. Приверженцы такого подхода считали, что в России все пошло не так в основном по ее собственной вине, но отчасти и из-за ошибок Запада, тем не менее в принципе ситуация обратима, комбинацией различных инструментов Кремль можно "исправить". А при успешной стратегии и интегрировать в "хорошее общество".

Однако такое мировоззрение не разделяют Трамп и его единомышленники. Как не раз заявлял президент США, менять режимы, навязывать кому-то определенные правила и нормы он не будет, потому что это Америке не нужно. Все пусть живут, как хотят, а Соединенные Штаты станут делать в отношении других то, что им самим выгодно и целесообразно. Это предполагает спектр действий от игнорирования до жесткого давления, определяются они в зависимости от текущей конъюнктуры.

Цель санкций может быть двоякой. Либо ввести Россию в рамки курса, приемлемого для США. Либо отгородить забором ограничений для долгосрочного сдерживания

Оборонная доктрина, принятая две недели назад, в полной мере воссоздает дух как раз холодной войны, официально объявляя Россию военно-политическим соперником наряду с Китаем (собственно, и сам санкционный закон четко называет Россию противником). А если холодная война, то какая уж интеграция, только полное размежевание.

Список тому способствует. Отсутствие обещанных конкретных мер, естественно, не означает, что их не будет. Создано обоснование для того, чтобы при необходимости санкции можно было ввести против кого угодно из российских контрагентов - они же упомянуты в документе, составленном во исполнение поручений конгресса. Если того потребуют коммерческие интересы США, задачи конкурентной борьбы, любой хозяйствующий субъект подлежит ограничениям. Снова любимый принцип Трампа - ничего личного, только бизнес. Но бизнес прежде всего, как и Америка.

Идеологи закона в конгрессе исходили из того (во всяком случае так их намерения интерпретировали в публичной сфере), что пострадавшие субъекты, возмутившись, потребуют перемен от политического руководства. Полемика (опять же публичная) шла вокруг того, как побольнее затронуть путинское окружение, но обойти тех представителей элиты и предпринимательского сословия, кто сколотил свои капиталы еще до президентства Владимира Путина. Иными словами, ставка делалась на внутренний раскол. Сейчас ситуация обратная. Выбора, по какую сторону санкционной стены остаться, не предлагается. Российских бизнесменов фактически принуждают быть российскими, а не транснациональными. И опять-таки это отражение глубинных представлений сегодняшнего Вашингтона о том, как должен быть устроен мир. Еще раз повторю: не в России дело.

Успех неолиберальной глобализации конца ХХ - начала XXI века базировался на том, что у денег гражданства нет. Это не означало полной всеядности, но основополагающий принцип состоял в вовлечении все больших денежных масс в глобальный оборот и сплавление национальных правящих классов в космополитическое сообщество.

Но это самое сообщество столкнулось с отторжением сограждан, которые требуют вернуться на родную почву. Вот и приходится срочно переключаться на "родина прежде всего", то есть очерчивать собственные интересы в противоположность интересам других. Не столько из патриотизма, сколько из чувства самосохранения. И даже деньги, за привлечение которых еще недавно все азартно боролись, становятся "своими" и "чужими", то есть желательными и нежелательными.

Полемика шла вокруг того, как побольнее затронуть путинское окружение

Объективно санкции способствуют демонтажу космополитического пространства и катализируют процесс фрагментации. До сих пор межгосударственное соперничество, которое не исчезло с приходом глобализации, сочеталось с глубокой коммерческой взаимозависимостью и взаимным переплетением на корпоративном и частном уровне. Этот период завершается, в том числе и потому что роль государства в экономике повсеместно повышается. И частный интерес сливается с государственным в единой философии "Мы прежде всего". Америка свой путь определила. Остальным теперь решать, как вести себя в новом мире.