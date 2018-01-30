Летучие мыши в пещере долины Накай слетались к месту моего ночлега ближе к полуночи. Я спал на низком бамбуковом лежаке. Защитой от летучих дьяволов служила мелкая прочная сетка.

Каждый раз перед сном я заправлял ее как можно надежнее. Однако мыши, несмотря на свой малый размер, спать не давали - они цеплялись коготками за кольца сетки прямо над моим лицом и, мяукая, раскачивали сетку, как батут. Каждую ночь я с надеждой ожидал рассвета. День дарил общение с генералом Синкапо, командующим вооруженными силами Сопротивления. Уже на третий день нашего знакомства он сказал мне: "Вас повезут к пленному американскому летчику". Летчик Эмет Кэй содержался в потайном месте в джунглях под охраной солдат Синкапо. Кэй был сбит, но самолет посадил и остался жив. Его сбили за несколько месяцев до подписания перемирия в Луангпрабанге.

В день намеченной поездки к пленному американцу я вышел из пещеры пораньше. Слева от входа поднималась стена высокой сухой травы. Я стал лицом к "стене". Внезапно услышал тяжелое, близкое дыхание. Оглянулся. Жизнь прекратилась. В 20-25 метрах от меня стоял огромный тигр. Стоял странно, в пол-оборота. Наши взгляды встретились. Наверное, тигр готовился к прыжку. Мое тело стало легким, гипсовым. А ступни - свинцовыми. Сколько мы смотрели в глаза друг другу, я не знаю. На какое-то мгновение во мне возродилось сознание. Я обрел способность что-то чувствовать, что-то заметить. В глазах тигра мелькнуло выражение стыда. Стыда! Затем - бессилия. И - ярости. Он резко, словно ныряя, развернулся и двинулся в заросли. И я увидел: он был без правой передней лапы. Ее наполовину оторвало шариковой бомбой или осколком снаряда.

На месте, где тигр только что стоял, где только что добывал левой передней лапой крохи еды из консервной банки, выброшенной солдатами, осталась лишь сама банка. Добывать пищу обычным путем тигр не мог. Он искал ее, бродя вокруг жилых лаосских пещер. Я попытался сделать первый шаг. Ноги не шли. Где-то трубила обезьяна.

Джунгли остывали от войны.