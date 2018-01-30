Искусственную звезду вывели на орбиту

Частная космическая компания Rocket Lab вывела на околоземную орбиту объект под названием Humanity Star (Звезда человечества). Сияние искусственного спутника в ночном небе превышает яркость светил и сравнимо только с Луной. Астрономы уже выразили свое возмущение.

Изготовленная из углеволокна геодезическая сфера метрового диаметра имеет 65 граней, отражающих солнечный свет. Увидеть "Звезду Человечества" можно практически из любой точки земного шара - на сайте проекта есть карта, отображающая положение спутника и зону его видимости.

- Humanity Star - арт-объект, не предназначенный для научных исследований. Он призван побудить людей задуматься о нашем месте во Вселенной, - говорится в сообщении компании.

В научных кругах появление на околоземной орбите яркого спутника назвали глупостью и вандализмом, а саму "Звезду Человечества" - космическим мусором.

Единственное, что может утешить астрономов - период обращения "Звезды Человечества" 45 минут и она попадает в их поле зрения ненадолго, хотя и часто. А через девять месяцев и вовсе сойдет с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.