Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов на должность Президента Российской Федерации и расходовании этих средств (по состоянию на 22 января 2018 года)

В избирательный фонд Э.К. Агурбаш поступило 48 250 рублей.

Из них израсходовано 47 170 рублей.

В избирательный фонд С.Н. Бабурина поступило 3 231 920 рублей. Из них 3,171 млн рублей составили пожертвования (каждое из которых превышало 20,0 тыс. руб.) от четырех граждан.

Израсходовано 3 061 294,6 рубля. В том числе произведен один платеж (200,0 тыс. руб.) на расходы по сбору подписей.

В избирательный фонд А.А. Бакова поступило 50 рублей.

Израсходовано 00,0 рубля.

В избирательный фонд Е.В. Гордон поступило 2 353 150 рублей. Из них пожертвования (каждое на сумму, превышающую 20,0 тыс. рублей) от двух граждан составили 300,0 тыс. рублей.

Израсходовано 2 067 600 рублей. В том числе произведено три платежа на общую сумму 2 030 000 рублей - на финансовое обеспечение сбора подписей.

В избирательный фонд П.Н. Грудинина поступило 86 401 452,29 рубля. Из них 331 183 рубля - это пожертвования (каждое из которых превышало 20,0 тыс. руб.) от восьми граждан.

Израсходовано 26 261 529,64 рубля, в том числе произведено 23 платежа на общую сумму 25 765 204,54 рубля - на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, а также на оплату других работ/услуг и иных расходов на проведение избирательной кампании.

13 900 рублей возвращено гражданину, не указавшему все реквизиты платежа. 18 200 рублей перечислено в доход бюджета.

В избирательный фонд В.В. Жириновского поступило 238 923 835,16 рубля. Из них 33 091 000 рублей пожертвовали три юридических лица - ООО "ГРАЙС ГРУПП" (28,0 млн руб.), ООО "ПромМетХолдинг" (3,765 млн руб.) и ООО "ТД Мегаполис" (1,326 млн руб.), а 4,753 млн рублей составили пожертвования, каждое из которых превышало 20,0 тыс. рублей, от 13 граждан.

Израсходовано 116 459 073,39 рубля, в том числе произведено 69 платежей на общую сумму 115 194 830,39 рубля - на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов.

88 772,83 рубля возвращено гражданину, не указавшему все реквизиты платежа. 1,0 тыс. рублей возвращено юридическому лицу, не указавшему все реквизиты платежа. В доход бюджета перечислено 1 573,21 рубля.

В избирательный фонд Н.С. Лисицыной поступило 122 550 рублей.

Израсходовано 100 000 рублей. В доход бюджета перечислено 3 000 рублей.

В избирательный фонд В.В. Михайлова поступило 12 537 030 рублей. Из них 12,3 млн рублей составили пожертвования юридических лиц - ООО "Предприятие "Аист" (5,3 млн руб.), ООО "Магнат" (3,0 млн руб.) и ООО ФИРМА АК-91 (4,0 млн руб.). Пожертвования (каждое из которых превышало 20,0 тыс. руб.) от двух граждан составили 237 000 рублей.

Израсходовано 1 200 092 рубля, в том числе произведено два платежа (в сумме 950,0 тыс. руб.) - на оплату других работ/услуг.

В избирательный фонд С.П. Полищука поступило 9 003 450 рублей. Из них 893 450 рублей пожертвовали три юридических лица. Это ООО "Гиацинт" (5 443 450 руб.), ООО "АвтоЗап24" (1 950 000 руб.) и ООО "УНИТОРГ" (1 500 000 руб.).

Израсходовано тремя платежами 8 001 540 рублей на финансовое обеспечение сбора подписей.

В избирательный фонд В.В. Путина поступило 401 482 385,82 рубля. Из них 400 000 000 рублей составили пожертвования юридических лиц. Это политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" (28,0 млн руб.), Краснодарский фонд регионального сотрудничества (28,0 млн руб.), МГФ поддержки регионального сотрудничества и развития (28,0 млн руб.), Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (28,0 млн руб.), Татарстанский ФПРСР (28,0 млн руб.), Кемеровский ФПРСР (25,0 млн руб.), МОФ регионального развития (25,0 млн руб.), Красноярский ФПРСР (24,0 млн руб.), КФПР сотрудничества и развития (24,0 млн руб.), Санкт-Петербургский фонд развития (21,0 млн руб.), Тюменский ФПРСР (21,0 млн руб.), Калужский ФПРСР (15,0 млн руб.), Камчатский фонд развития (15,0 млн руб.), Самарский ФПРСР (15,0 млн руб.), Тульский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (15,0 млн руб.), Башкортостанский фонд поддержки и регионального сотрудничества и развития (12,0 млн руб.), Ханты-Мансийский ФПРСР (12,0 млн руб.), ВФ регионального развития (10,0 млн руб.), ВФП регионального развития (10,0 млн руб.), Курский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (9,0 млн руб.), ПФПР сотрудничества и развития (3,0 млн руб.), Фонд народных проектов (2,0 млн руб.), Фонд поддержки будущих поколений (2,0 млн руб.). Пожертвования от шести граждан (каждое на сумму, превышающую 20 тыс. руб.) составили 686 000 рублей.

Израсходовано 46 084 049,15 рубля, в том числе произведено 46 платежей на общую сумму 32 307 152,85 рубля - на финансовое обеспечение сбора подписей, изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, на оплату других работ/услуг и иных расходов на проведение избирательной кампании.

Возврат гражданину средств, поступивших в установленном порядке, составил 1 352 599,68 рубля. Гражданину, указавшему недостоверные сведения, возвращено 5 450 рублей. Возврат средств гражданину, не указавшему все реквизиты платежа, составил 28 971 рубль. В доход бюджета перечислено 5 334,04 рубля.

В избирательный фонд К.А. Собчак поступило 97 535 471,02 рубля, в том числе одно пожертвование от гражданина на сумму, превышающую 20,0 тыс. рублей, составило 50 000 рублей.

Израсходовано 14 205 306,01 рубля, в том числе произведено 27 платежей в сумме 9 883 969,91 рубля - на финансовое обеспечение сбора подписей, изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, на оплату услуг информационного и консультационного характера, а также на оплату других работ/услуг.

295,99 рубля возвращены гражданину, указавшему недостоверные сведения. 355,02 рубля возвращены гражданину, не указавшему все реквизиты платежа. 2 010 рублей, поступивших в установленном порядке, возвращены гражданину. 1 861 рубль перечислен в доход бюджета.

В избирательный фонд М.А. Сурайкина поступило 753 210 рублей.

Израсходовано 686 684,55 рубля, в том числе произведено два платежа в сумме 485 500 рублей - на финансовое обеспечение сбора подписей и оплату других работ/услуг.

В избирательный фонд Б.Ю. Титова поступило 48 733 841 рубль. Из них 27,0 млн рублей пожертвовали юридические лица - Акционерное общество "Тинькофф Банк" (10,0 млн руб.), ООО "Алко Трест" (10,0 млн руб.), ООО "Бизнес-Актив" (5,0 млн руб.) и ООО "Абинский ЭлектроМеталлургический завод" (2,0 млн руб.). 10 пожертвований от граждан, каждое из которых превышало 20,0 тыс. руб., составили 1,0 млн рублей.

Израсходовано 11 437 826,90 рубля, в том числе произведено 11 платежей на общую сумму 10 862 920,12 рубля - на финансовое обеспечение сбора подписей, изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, а также на оплату других работ/услуг.

40 рублей перечислено в доход бюджета.

В избирательный фонд Р.И. Худякова поступило 100 000 рублей.

Израсходовано 84 540 рублей.

В избирательный фонд Г.А. Явлинского поступило 25 002 690 рублей. Израсходовано 20 847 659,88 рубля, в том числе произведено 20 платежей на общую сумму 2 958 030 рублей - на финансовое обеспечение сбора подписей.

Эти сведения основаны на данных,

предоставленных Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации филиалами ПАО Сбербанк

и другими кредитными организациями.