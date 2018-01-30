Кузнецова: Попадание в "кремлевский список" США - позитивная оценка

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова назвала собственное попадание в "кремлевский список" минфина США положительной оценкой своей деятельности.

"Полагаю, что такая оценка моей деятельности на посту детского омбудсмена, даже за этот небольшой срок, свидетельствует о том, что мы на правильном пути к нашей основной цели - счастью и благополучию российских детей", - приводит РИА Новости слова Кузнецовой.

В списке фигурантов "кремлевского доклада", который стал известен во вторник утром по московскому времени, содержится 210 имен: 114 российских чиновников, крупные бизнесмены и руководители госкомпаний.

В него включены глава российского правительства Дмитрий Медведев, все его заместители, а также все 22 российских министра.