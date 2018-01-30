Лавров: Сирийский конгресс в Сочи можно назвать уникальным

"Нынешний конгресс оказался куда шире по охвату, чем те сирийские встречи, что были ранее", - отметил министр.
Встреча в Олимпийской деревне Сочи собрала самые разные группы сирийского общества, подчеркнул министр. По его словам, это, возможно, первый случай за семилетнюю историю сирийского конфликта, когда в одном зале встретились представители Дамаска, внутренней и внешней оппозиции, представители племен. Последнее часто недооценивается, а, между тем, в деле сирийского урегулирования племена, контролирующие те или иные территории, играют очень большую роль - от их решения зависит поддержка той или иной стороны в данном районе.
На сегодняшней встрече было одобрено заявление об основных принципах восстановления Сирии, подчеркнул Лавров. "Также принято решение сформировать конституционный комитет", - отметил он.
По словам министра, конгресс в Сочи достиг двух главных результатов. "Можно говорить о начале перевода в практическую плоскость решений резолюции Совбеза ООН 2254", - подчеркнул он, имея в виду принятый Совбезом в декабре 2015 года документ касательно урегулирования сирийского кризиса.
"То, что две-три группы из числа приглашенных не приехали, - не проблема", - сказал Лавров.
По словам министра, конгресс, прошедший в Сочи, поможет обрести второе дыхание переговорам по сирийскому урегулированию на женевской площадке. В частности, принятые в Сочи документы будут направлены в Женеву. "Рассчитываем, что спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура организует с ними практическую работу", - сказал Лавров.
Всего для участия в конгрессе в Сочи прибыли 1511 делегатов, представляющих различные политические направления, этнические и религиозные группы Сирии. Среди них большая часть - арабы, но присутствуют и представители других этнических групп - курды, армяне, черкесы, туркоманы, чеченцы, дагестанцы, абхазы, а также - делегаты от различных конфессий, таких как езиды, друзы.