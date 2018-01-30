Лавров: Сирийский конгресс в Сочи можно назвать уникальным

Конгресс сирийского национального диалога, прошедший в Сочи 29-30 января, можно назвать уникальным. Об этом заявил 30 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях мероприятия.

"Нынешний конгресс оказался куда шире по охвату, чем те сирийские встречи, что были ранее", - отметил министр.

Встреча в Олимпийской деревне Сочи собрала самые разные группы сирийского общества, подчеркнул министр. По его словам, это, возможно, первый случай за семилетнюю историю сирийского конфликта, когда в одном зале встретились представители Дамаска, внутренней и внешней оппозиции, представители племен. Последнее часто недооценивается, а, между тем, в деле сирийского урегулирования племена, контролирующие те или иные территории, играют очень большую роль - от их решения зависит поддержка той или иной стороны в данном районе.

На сегодняшней встрече было одобрено заявление об основных принципах восстановления Сирии, подчеркнул Лавров. "Также принято решение сформировать конституционный комитет", - отметил он.

По словам министра, конгресс в Сочи достиг двух главных результатов. "Можно говорить о начале перевода в практическую плоскость решений резолюции Совбеза ООН 2254", - подчеркнул он, имея в виду принятый Совбезом в декабре 2015 года документ касательно урегулирования сирийского кризиса.

"То, что две-три группы из числа приглашенных не приехали, - не проблема", - сказал Лавров.

По словам министра, конгресс, прошедший в Сочи, поможет обрести второе дыхание переговорам по сирийскому урегулированию на женевской площадке. В частности, принятые в Сочи документы будут направлены в Женеву. "Рассчитываем, что спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура организует с ними практическую работу", - сказал Лавров.

Всего для участия в конгрессе в Сочи прибыли 1511 делегатов, представляющих различные политические направления, этнические и религиозные группы Сирии. Среди них большая часть - арабы, но присутствуют и представители других этнических групп - курды, армяне, черкесы, туркоманы, чеченцы, дагестанцы, абхазы, а также - делегаты от различных конфессий, таких как езиды, друзы.