Новости

Опубликовано видео перехвата самолета-разведчика российским Су-27 23:44
Видео: В прямом эфире на радио подрались Сванидзе и Шевченко 23:36
За долги в украинском Славутиче отрезали газоснабжение 23:10
Де Мистура поблагодарил Россию за организацию сирийского конгресса в Сочи 23:05
В Орле убийца ветерана получил 15 лет колонии 23:03
Кирилл Капризов: Получил от игры удовольствие 22:21
Радикал на Украине бросил дымовую шашку в слушателей лекции о Холокосте 22:15
Партнеры по "Северному потоку - 2" вложили в 2017 г. в проект 3 млрд евро 22:14
Еще один актер мюзикла "Хор", Марк Саллинг, покончил с собой 22:07
Названы самые угоняемые автомобили в России в 2017 году 21:58
СК выяснит причину обрушения лесов в пешеходном переходе Москвы 21:55
Посол Анатолий Антонов: США совершили очередной выпад против России 21:44
Экс-пассия Канье Уэста появилась на публике после уменьшения груди 21:29
У побережья Франции с борта своей яхты пропал бизнесмен 21:17
Минфин США обсудит с конгрессменами закрытую часть "кремлевского доклада" 21:05
Власти Москвы уточнили причину обрушения в переходе на улице 1905 года 20:53
Собянин объявил о служебном расследовании по обрушению лесов 20:44
Хрипун: Пострадавшие при обрушении строительных лесов госпитализированы 20:40
СМИ: Телохранитель Макрона назвал его грубым словом 20:27
Суд запретил строить многоэтажки на землях Херсонеса 20:27
В Москве при обрушении строительных лесов в метро ранено пятеро 20:17
В подземном переходе на улице 1905 года обрушились строительные леса 20:11
Кенгуру, врезавшийся на лету в велосипедистку, попал на видео 19:57
Звезда "Рассказа служанки" сыграет звезду панк-рока 19:52
В Норвегии нашли уникальную шахматную фигуру XIII века 19:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят возможные сюрпризы в 2018 году в экономике РФ
В "РГ" обсудят возможные сюрпризы в 2018 году в экономике РФ
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
В "РГ" подведут итоги первого года программы "Дальневосточный гектар"
В "РГ" подведут итоги первого года программы "Дальневосточный гектар"
30.01.2018 20:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пропавшие без вести

Силы МЧС продолжат поиски судна
Текст: Мария Шипошина
Российская газета - Столичный выпуск №7483 (20)
Поисково-спасательные подразделения МЧС России продолжат поиски пропавшего на днях на Дальнем Востоке судна "Восток". Распространенная ранее информация о прекращении операции не соответствует действительности.

Как пояснили в пресс-службе Главного Управления МЧС по Сахалинской области, поиски потерпевшего бедствие рыболовецкого судна будут продолжаться. Как пояснили сахалинские спасатели, в районе операции действуют два самолета-амфибии Бе-200 ЧС Хабаровского и Красноярского авиационных спасательных центров. В готовности находится также вертолет Ми-8 МЧС России. Он и самолеты еще как минимум два дня будут совершать облеты тех квадратов, где был зафиксирован сигнал SOS.

В Приморье объяснили появление "последнего" видео с судна "Восток"

Активные поиски предпринимал Морской спасательно-координационный центр.

По данным агентства Росморречфлота, все 20 членов экипажа сейнера "Восток" считаются пропавшими без вести. Следственный комитет РФ не разделяет позицию агентства. "Пропавшим без вести человека может признать только суд", - объявили в СК.

Однако утром 29 января на сайте Росморречфлота было опубликовано сообщение о прекращении активной фазы поисков судна.

По просьбе директора компании судовладельца Станислава Мальчевского, поиски, прекращенные вечером 29 января, были возобновлены. Мальчевский сообщил, что в операции принимало участие судно "Океан", принадлежащее его компании. Однако вскоре по ряду причин судно прекратило движение в обозначенный район.

Названы возможные причины пропажи судна "Восток" в Японском море

"До района еще далеко, началось обледенение. Центр спасения сказал, что не видит целесообразности участия "Океана" в операции. Кроме того поиски сместились уже в корейские воды, мое судно с продукцией на борту, оно не имеет права согласно нашим законам пересекать границу", - сказал судовладелец.

На данный момент авиацией МЧС обследовано более 26 тысяч квадратных километров акватории, еще 9 тысяч квадратных километров обследовано судами.

Главное сегодня

В Москве при обрушении строительных лесов в метро ранено пятеро
Путин призвал не превращать спорт в задний двор внутриполитической кухни
Премьер Бельгии: Евросоюз не поддержит усиление санкций против России
В Сочи начался Конгресс сирийского национального диалога
Минфин США представил Конгрессу "кремлевский доклад"