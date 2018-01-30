Поисково-спасательные подразделения МЧС России продолжат поиски пропавшего на днях на Дальнем Востоке судна "Восток". Распространенная ранее информация о прекращении операции не соответствует действительности.

Как пояснили в пресс-службе Главного Управления МЧС по Сахалинской области, поиски потерпевшего бедствие рыболовецкого судна будут продолжаться. Как пояснили сахалинские спасатели, в районе операции действуют два самолета-амфибии Бе-200 ЧС Хабаровского и Красноярского авиационных спасательных центров. В готовности находится также вертолет Ми-8 МЧС России. Он и самолеты еще как минимум два дня будут совершать облеты тех квадратов, где был зафиксирован сигнал SOS.

Активные поиски предпринимал Морской спасательно-координационный центр.

По данным агентства Росморречфлота, все 20 членов экипажа сейнера "Восток" считаются пропавшими без вести. Следственный комитет РФ не разделяет позицию агентства. "Пропавшим без вести человека может признать только суд", - объявили в СК.

Однако утром 29 января на сайте Росморречфлота было опубликовано сообщение о прекращении активной фазы поисков судна.

По просьбе директора компании судовладельца Станислава Мальчевского, поиски, прекращенные вечером 29 января, были возобновлены. Мальчевский сообщил, что в операции принимало участие судно "Океан", принадлежащее его компании. Однако вскоре по ряду причин судно прекратило движение в обозначенный район.

"До района еще далеко, началось обледенение. Центр спасения сказал, что не видит целесообразности участия "Океана" в операции. Кроме того поиски сместились уже в корейские воды, мое судно с продукцией на борту, оно не имеет права согласно нашим законам пересекать границу", - сказал судовладелец.

На данный момент авиацией МЧС обследовано более 26 тысяч квадратных километров акватории, еще 9 тысяч квадратных километров обследовано судами.