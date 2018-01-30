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Рубрика: Власть

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Минюст планирует создать портал правового просвещения
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7483 (20)
Министерство юстиции России предлагает создать Единый портал правового информирования и правового просвещения.

Как сообщили в Ассоциации юристов России, зам министра юстиции Денис Новак провел заседание по вопросу использования инновационных подходов при создании Единого портала правового информирования и правового просвещения.

"Минюст предложил участникам совещания представить свое видение единого информационного правового портала, который был бы полезен гражданам и оказывал помощь, касающуюся юридической консультации и предоставления каких-либо справочных материалов", - рассказал член правления Ассоциации юристов России Станислав Александров.

Минюст изменит показатели по оказанию бесплатной юридической помощи

Предполагается, что на портале будет конструктор правовых документов, а также автоматизированные сервисы правового просвещения. Как подчеркнул Денис Новак, портал будет ориентирован в первую очередь на рядового гражданина, не имеющего юридических знаний.

При этом эксперты полагают: никакая техника не заменит настоящего профессионала. IT-технологии дополняют, но не отменяют человека. Исполнительный вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Андрей Сучков подчеркнул, что именно личная первичная консультация юриста может выявить истинную правовую проблему. Использовать роботов можно в несложных процедурах, когда проблемы типовые и надо подготовить шаблонные документы. В то же время только личное общение адвоката с доверителем позволяет оказать квалифицированную юридическую помощь и предотвратить ошибки, которые неизбежны, если консультирование проведет юрист-робот.

Робот поможет оформить шаблонные документы и подскажет, где найти бесплатного адвоката

Поэтому профессионалы надеются, что правовой портал позволит решить ряд проблем системы бесплатной юридической помощи. В некоторых случаях государство гарантирует человеку бесплатную правовую поддержку. В первую очередь - малоимущим. Однако получить такую помощь сложно из-за бюрократических процедур. По мнению экспертов, было бы хорошо автоматизировать эти процессы. Допустим, гражданин заходит на сайт минюста, регистрируется в какой-то системе, проверяет, имеет ли право на бесплатную юридическую помощь. Если да, робот сразу дает адрес адвоката. В свою очередь защитнику, включенному в государственную систему бесплатной юридической помощи, будет легче оформить необходимые отчеты в электронном режиме и получить выплаты за работу.

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