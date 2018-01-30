Минтранс считает, что недопустимо высаживать не только детей, но и любых пассажиров без билета, в случае если такая высадка способна нанести вред жизни или здоровью пассажира (например, на мороз). Предложения корректировки законодательства прошли общественнее обсуждение и находятся на рассмотрении в правительстве, подтвердили "РГ" в Минтрансе.

Если кабинет министров одобрит поправки, то водитель или контролер, который "выкинул" безбилетника из автобуса, может понести наказание. Кроме того, проектом уточнены детали контроля за наличием билета, прописаны детали, с какого момента договор перевозки между перевозчиком и пассажиром считается заключенным.

В законопроекте детализировано, что утерянный, испорченный билет не возобновляется, если его восстановление или идентификация не могут быть осуществлены и деньги за него не возвращаются.

