Мировые СМИ обошла громкая сенсация: создан тест, который по крови способен на ранней стадии выявлять сразу несколько видов рака. Это исследование было объявлено прорывом в медицине. Однако на самом деле все оказалось не так однозначно.

Сегодня современная медицина уже достигла такого уровня, что способна победить рак, но если он обнаружен как можно раньше. Причем крайне важно, чтобы ранняя диагностика была простой, тогда ее можно применять массово, даже при диспансеризации. Эту цель давно и упорно штурмуют многие лаборатории мира. Кто придет первым, почти наверняка удостоится Нобелевской премии. Периодически появляются сообщения о продвижении к "вершине". Серьезным шагом, по мнению специалистов, стало исследование американских ученых Университета Джонса Хопкинса, опубликованное в журнале Science.

Они разработали тест, который по крови способен выявить восемь видов рака: яичников, печени, желудка, поджелудочной железы, пищевода, толстой кишки, легких и молочной железы. При проверке на больных без метастаз чувствительность теста составила около 70 процентов. Лучше всего тест "видел" рак яичников - с 98-процентной вероятностью, хуже всего рак груди - 33 процента. Кроме того, у 83 процентов пациентов тест более-менее точно определял конкретное место, где сидит опухоль, - в желудке, или толстой кишке, или легких и т. д.

Надо подчеркнуть, тест этот прост и подходит для скрининга населения. В основе такой диагностики - поиск в крови генов с онкологическими мутациями. Но проблема в том, что их насчитываются сотни, и разобраться в такой армаде крайне сложно. Именно здесь американским ученым удалось совершить прорыв, проанализировав огромную генетическую базу по разным видам злокачественных заболеваний, собиравшуюся 30 лет. Они сумели выбрать те гены, которые чаще всего мутируют в разных опухолях. Таких "наводчиков" набралось всего 16. К ним добавили восемь белков, по которым можно определить тип рака. В итоге и родился достаточно специфичный и чувствительный диагностический тест. Стоит он меньше 500 долларов, что вполне сравнимо с другими, более привычными методами диагностики.

Этот простой тест на онкологию можно будет применять даже при диспансеризации

Но авторы признают, что у него есть и минусы. Самый главный: при проверке на больных с первой стадией болезни она выявлена только в 43 процентов случаев. А значит, тест надо дорабатывать. Что никак не умаляет его способность распознать опухоли, которые до сих пор довольно трудно диагностировать даже на не очень ранних стадиях.

Комментарий

Давид Заридзе, президент Противоракового общества России, член-корреспондент РАН:

Конечно, 43 процента выявления опухолей на ранней стадии - слабый результат. Это никакая не ранняя диагностика. Но исследования американских ученых крайне важны, так как науке надо как можно больше знать о мутациях в опухолях. Кстати, российские ученые с коллегами из Международного агентства по изучению рака сделали по сути то же самое, но смотрели только один ген p53. Он мутирует практически почти во всех видах рака. Казалось бы, вот надежная наводка на любую опухоль. Но оказалось, что мутации этого гена встречаются у 13 процентов здоровых людей, то есть из 100 здоровых 13 поставили бы диагноз рак. Словом, враг, с которым боремся, очень коварен, мы пока о нем мало знаем. Во всяком случае, пока нет надежных тестов, чтобы ловить его на ранней стадии с помощью тестов по крови. Но они уже хорошо работают в клиниках для мониторинга опухолей. Скажем, больного прооперировали, лечили, а затем в крови можно контролировать мутации, которые характерны для этой опухоли. Это не диагностика, но хороший мониторинг.