Со следующего года производители смогут существенно сэкономить на стоимости документов, необходимых для регистрации кормовых добавок для животных. Вводится твердая госпошлина, которую планируется направлять напрямую в казну.

Проект поправок об этом минсельхоз вынес на общественное обсуждение. Отраслевые эксперты в целом инициативу приветствуют, хотя часть вопросов требует уточнения.

"Если предложенные изменения будут приняты, то с 2019 года вместо заключения договора с экспертным учреждением, предусматривающего оплату экспертизы, заявителю будет необходимо уплатить государственную пошлину при подаче в федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного надзора документов для регистрации кормовой добавки", - пояснили "Российской газете" в минсельхозе.

Разброс по размеру пошлин широк: от двух тысяч рублей за дубликат свидетельства о регистрации до 150 тысяч за экспертизу на новую кормовую добавку для животных. А внесение изменений в регистрационные документы, требующих проведения экспертизы, обойдется в 50 тысяч рублей.

В среднем ежегодно подается около 400 запросов на регистрацию новых добавок, следовательно, по расчетам минсельхоза, казна только по одному виду пошлины получит около 60 миллионов рублей в год. Хотя сумма может оказаться и выше запланированнойучитывая, что запросы поступают сразу по нескольким направлениям.

"В принципе, для производителей ситуация должна только улучшиться, - отметил в беседе с "Российской газетой" исполнительный директор Национального кормового союза (НКС) Владимир Манаенков. - Раньше за проведение платной экспертизы на все процедуры в среднем выходило около 250 тысяч рублей". Плюс, как отмечает глава НКС, при введении пошлины - понятной и постоянной для всех участников рынка - снижается риск коррупции, так как все полученные средства пойдут напрямую в государственную казну.

Экспертиза кормовой добавки будет стоить 150 тысяч рублей, тогда как сейчас в среднем выходит 250 тысяч

Отраслевиков сейчас беспокоит главный вопрос: озвученные 150 тысяч рублей - это конечная сумма за всю процедуру регистрации, или проведение различных анализов и экспертиз придется оплачивать отдельно. Вопрос немаловажный, учитывая, что сейчас органы, занимающиеся экспертизой, вправе потребовать от заявителей дополнительных анализов и согласований. Что, как правило, влечет за собой дополнительные расходы.

В минсельхозе уверяют, что плата за экспертизу кормовых добавок, взимаемая сегодня экспертным учреждением, будет отменена, и никаких расходов сверх пошлины заявители на регистрацию документов не понесут.

"Если так, то, может быть, и сэкономим, - полагает Владимир Манаенков. - Представители бизнеса продолжат обсуждение до 8 февраля, так что свои предложения подготовим в ближайшее время".

К тому же, как отмечают в НКС, встречные инициативы могут последовать и от Россельхознадзора, в ведении которого находится профильный Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов. И если будут возражения и встречные предложения с их стороны, придется искать компромисс.

Инфографика "РГ": Александр Смирнов/Сергей Куликов

Прогноз

Цены и дефицит витаминов

Дефицита лизина - аминокислоты, незаменимой в качестве кормовой добавки в животноводстве, - в России не будет, так как операторы рынка успели переориентировать свои закупки с Китая на Индонезию, Бразилию, Южную Корею и Францию, сообщили "РГ" в Национальном кормовом союзе.

Напомним, в конце декабря поставки лизина из Китая, откуда импортировались основные объемы, были запрещены Россельхознадзором. Ожидается, что ситуация с поставками лизина будет нормализована уже во второй половине февраля.

Но остается проблема с витаминами для животных. Осенью прошлого года на заводе концерна BASF в Германии произошел пожар, остановивший производство витаминов группы А и Е. Из-за чего цены на них в Европе взлетели с 30 евро за килограмм в июле до 230 евро в ноябре. Эксперты не исключают, что ценовой пик придется на январь - февраль и морально готовы к превышению отметки в 500 евро. "Крупные компании, имеющие долгосрочные контракты с BASF, провал по поставкам переживут и до мая продержатся, а вот у мелких могут быть проблемы", - считает Владимир Манаенков. По его мнению, особого всплеска цен на конечной продукции не ожидается - все-таки витамины в себестоимости продуктов - далеко не главная составляющая.

В свою очередь директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина отмечает, что как раз на этот период в преддверии Великого поста приходится традиционное в России снижение потребления мяса, так что цены вряд ли вырастут. "Рынок по свинине и птице в стране насыщен, а покупательная способность населения ограничена, так что производителям придется искать пути оптимизации, - отмечает она. - К тому же рост цен может подстегнуть собственное производство витаминов белковой группы. Тем более что проекты таких производств у нас есть, и они реализуются".