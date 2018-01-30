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30.01.2018 22:14
Рубрика: Экономика

Партнеры по "Северному потоку - 2" вложили в 2017 г. в проект 3 млрд евро

Текст: Нина Егоршева

В 2017 году в проект "Северный поток - 2" его участниками было инвестировано 3 миллиарда евро. Об этом сообщил финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран.

По его словам, доли западных компаний и "Газпрома" оказались примерно одинаковыми. При этом Коркоран подчеркнул, что санкции не сказались на финансировании проекта, передает ТАСС.

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Под санкции США подпадают все новые проекты, в которых доля российских компаний составляет 33 процента и более. В частности, предполагается, что президент США сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно.

Запуск "Северного потока - 2" должен состояться в конце 2019 года. Трубопровод пройдет по дну Балтийского моря от российского до германского побережья.

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