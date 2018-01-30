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30.01.2018 09:51
Рубрика: Общество

Питание для участников массовых мероприятий будут проверять на радиацию

Текст: Евгений Гайва

Организации, участвующие в размещении, организации питания участников массовых мероприятий, а также ответственные за оказание услуг по водоснабжению и водоотведению должны будут организовать систему оперативного радиационного контроля всей поступающей пищевой продукции, а также обеспечить соответствие санитарным правилам по радиационному фактору всех задействованных объектов. Такие положения содержатся в разработанном проекте правил "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в ходе проведения массовых мероприятий". Документ представлен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Фото: Фото: depositphotos.com
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Индивидуальные предприниматели и юридические лица, независимо от их хозяйственно-правовой формы собственности, участвующие в обеспечении проживания и питания участников массовых мероприятий, также должны будут обеспечить иммунизацию всех сотрудников, своевременное гигиеническое обучение и аттестацию декретированных лиц, однократное обследование сотрудников декретированных профессий, непосредственно связанных с организацией питания, на наличие возбудителей кишечных инфекций не ранее чем за две недели до начала мероприятия. Кроме того должны быть организованы хранение и вывоз твердых бытовых отходов, регулярное проведение профилактических обработок объектов, задействованных в мероприятии, и прилегающей территории.

Органам и учреждениям Роспотребнадзора, на территории которых планируется проведение массового мероприятия, предписывается разработать нормативные документы, регламентирующие объемы и номенклатуру планируемых лабораторных исследований при проведении диагностики инфекционных болезней и лабораторного контроля объектов окружающей среды, пищевых продуктов. Особое внимание при подготовке и проведении массовых мероприятий предполагается уделить санитарно-гигиеническому и микробиологическому контролю за объектами окружающей среды - воды почвы, атмосферного воздуха, радиационной обстановки.

Фото: depositphotos.com
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"Санитарные правила устанавливают требования к комплексу организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение завоза, возникновения и распространения инфекционных заболеваний при проведении массовых международных мероприятий", - говорится в проекте документа.

К массовым мероприятиям отнесены спортивно-массовые, общественно-политические, культурно-массовые, религиозные и другие мероприятия с числом участников более 300 человек.

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