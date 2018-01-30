Посол Анатолий Антонов: США совершили очередной выпад против России

Посол РФ в США Анатолий Антонов подробно прокомментировал публикацию американским минфином "кремлевского списка". В интервью ТАСС дипломат назвал действия Белого дома "очередным недружественным выпадом против России".

Посол рассказал, что ему "не очень приятно вставать каждое утро" в предчувствии следующей политической акции, которая не будет способствовать укреплению российско-американских отношений. По словам Антонова, Россия никогда не согласится с теми оценками в США, которые приравнивают ее к "противникам" Америки. "Я категорически с этим не согласен, говорю об этом от чистого сердца", - эмоционально отметил глава российской дипмиссии, напомнив в том числе об историческом опыте совместной борьбы россиян и американцев против фашизма, которая "скрепила кровью и духом Эльбы" союзнические отношения двух держав. Даже на сегодняшний день не все разрушено, признал Антонов, рассказав о продолжающихся попытках российской дипломатии сохранить фундамент двусторонних связей.

Посол прокомментировал и заявления директора ЦРУ Майка Помпео о том, что Москва якобы может вмешаться в промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут в ноябре. Анатолий Антонов назвал эти обвинения абсолютно бездоказательными и нелогичными. "Ничего нового в его словах нет. У нас это называют шельмованием", - заключил российский дипломат, которого цитирует РИА Новости. И посоветовал сторонникам конспирологических теорий, которым везде видится русский след, вспомнить о реальных фактах иностранного вмешательства в дела других государств, "в том числе в президентские выборы в России".