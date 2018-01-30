Радикал на Украине бросил дымовую шашку в слушателей лекции о Холокосте

На Украине решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с вопиющим происшествием на лекции во Львове, которая проходила в Международный день памяти жертв Холокоста и была посвящена этой трагической теме. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на львовскую полицию, в ведомство поступила жалоба от Украинского европейского комитета.

Согласно свидетельству очевидцев, некий молодой человек в маске вбежал в книжный магазин-лекторий и кинул в слушателей дымовую шашку. Ему удалось скрыться. К счастью, сорвать лекцию не удалось. В еврейском комитете назвали эту выходку неизвестного неонациста "антисемитизмом на грани террора". В главном управлении нацполиции по Львовской области пообещали разобраться с инцидентом и зафиксировали его в журнале учета.