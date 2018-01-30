Хрипун: Пострадавшие при обрушении строительных лесов госпитализированы

Сегодня в 19.10 обрушились строительные леса в пешеходном переходе у станции метро "Улица 1905 года".

Ситуацию прокомментировал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун:

- На место происшествия в течение 7 минут прибыли несколько бригад скорой помощи. Всего пострадало 5 человек, все они уже госпитализированы. Повреждения нетяжелые - ушибы и неосложненный костный перелом. В больницах проводится диагностика, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние всех удовлетворительное, у одного из пострадавших средней степени тяжести.