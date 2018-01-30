Под Тулой верблюд насмерть затоптал мужчину

В Тульской области верблюд в экопарке затоптал человека. По данному факту следователями регионального СУ СК начата доследственная проверка, сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло в Веневском районе днем 27 января на территории экопарка, где верблюд содержится в качестве необычного для средней полосы России животного. По предварительным данным следствия, 53-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения полез кормить верблюда. Животному это совсем не понравилось.

- В ответ на это верблюд затащил мужчину на территорию вольера и нанес ему повреждения, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК Зинаида Каминская.

Мужчину у верблюда отобрали. С травмами он был госпитализирован ЦРБ Веневского района. Несмотря на усилия медиков, спустя три дня мужчина скончался, сообщение об этом поступило в правоохранительные органы 30 января.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.