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30.01.2018 19:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Филателия с криминалом

Задержан москвич, торговавший наркотиками под видом марок
Текст: Владимир Богданов
Российская газета - Федеральный выпуск №7483 (20)
Столичные наркополицейские задержали 19-летнего москвича по подозрению в покушении на сбыт наркотиков под видом марок. Об этом сообщил начальник пресс-службы московской полиции Юрий Титов.

- Полицейским поступила оперативная информация о молодом человеке, который занимается незаконным оборотом наркотиков. Оперативники задержали его в подъезде одного из домов, расположенного в Южном округе. У задержанного были обнаружены три пакета с марками, пропитанными наркотиками 2С-В, броламфетамином и ДМА. Всего оперативники насчитали свыше шести тысяч наркотических марок. Стоимость их на "черном рынке" составляет примерно 2 миллиона рублей, - заявил Титов.

Фото: Пресс-служба Калининградской областной таможни
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По мнению следствия, криминальный филателист приобретал запрещенные вещества через интернет-сайт, потом реализовывал их мелкими партиями.

Подозреваемый арестован. Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям УК. Ему грозит лет 20 провести в тюрьме.

По данным Федеральной службы исполнения наказаний, за последние 10 лет количество наркопреступников увеличилось более чем в два раза. В прошлом году за решеткой находились 138 тысяч таких осужденных. Наркодельцы составляют примерно треть от всех осужденных в стране. Максимальное наказание за такие преступления - до 20 лет лишения свободы. Пойманные за хранение (без цели сбыта), могут отделаться штрафом до 40 тысяч рублей.

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