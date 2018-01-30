Столичные наркополицейские задержали 19-летнего москвича по подозрению в покушении на сбыт наркотиков под видом марок. Об этом сообщил начальник пресс-службы московской полиции Юрий Титов.

- Полицейским поступила оперативная информация о молодом человеке, который занимается незаконным оборотом наркотиков. Оперативники задержали его в подъезде одного из домов, расположенного в Южном округе. У задержанного были обнаружены три пакета с марками, пропитанными наркотиками 2С-В, броламфетамином и ДМА. Всего оперативники насчитали свыше шести тысяч наркотических марок. Стоимость их на "черном рынке" составляет примерно 2 миллиона рублей, - заявил Титов.

По мнению следствия, криминальный филателист приобретал запрещенные вещества через интернет-сайт, потом реализовывал их мелкими партиями.

Подозреваемый арестован. Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям УК. Ему грозит лет 20 провести в тюрьме.

По данным Федеральной службы исполнения наказаний, за последние 10 лет количество наркопреступников увеличилось более чем в два раза. В прошлом году за решеткой находились 138 тысяч таких осужденных. Наркодельцы составляют примерно треть от всех осужденных в стране. Максимальное наказание за такие преступления - до 20 лет лишения свободы. Пойманные за хранение (без цели сбыта), могут отделаться штрафом до 40 тысяч рублей.