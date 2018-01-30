Снегопад заставил москвичей пересесть на общественный транспорт

Автомобилисты столицы прислушались к предупреждениям городских властей о плохой погоде и отказались от поездок на машинах. Загруженность дорог утром 30 января, несмотря на снегопад, не превысила 6 баллов по оценке сервиса Яндекс.Пробки.

По данным ресурса, максимальная загрузка пришлась на 9 утра. До восьми часов заторы едва добирались до 4 баллов, хотя накануне в это же время ситуация оценивалась в 7 баллов.

Накануне департамент транспорта, центр организации дорожного движения города, а также МЧС несколько раз предупредили москвичей о надвигающейся непогоде и попросили, по возможности, не пользоваться личным транспортом.