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30.01.2018 11:00
Рубрика: Дороги

Снегопад заставил москвичей пересесть на общественный транспорт

Текст: Светлана Батова

Автомобилисты столицы прислушались к предупреждениям городских властей о плохой погоде и отказались от поездок на машинах. Загруженность дорог утром 30 января, несмотря на снегопад, не превысила 6 баллов по оценке сервиса Яндекс.Пробки.

В Москве подешевело такси

По данным ресурса, максимальная загрузка пришлась на 9 утра. До восьми часов заторы едва добирались до 4 баллов, хотя накануне в это же время ситуация оценивалась в 7 баллов.

Накануне департамент транспорта, центр организации дорожного движения города, а также МЧС несколько раз предупредили москвичей о надвигающейся непогоде и попросили, по возможности, не пользоваться личным транспортом.