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30.01.2018 10:47
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Терюшков: Решение Ольги Граф оправдано и вызывает уважение

Текст: Данила Жиляев

Решение двукратного бронзового призера Олимпийских игр конькобежки Ольги Граф не участвовать в зимней Олимпиаде-2018 вызывает уважение. В этом убежден министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
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"Решение Ольги Граф не принимать участие в Олимпийских играх, на мой взгляд, оправдано и вызывает уважение, - приводит слова Терюшкова пресс-служба ведомства. - Ольга - спортсмен высочайшего уровня, не раз поднимавшийся на олимпийский пьедестал, знающий цену победам и роль команды в этом. Получается, что четыре года подготовки к главному и, возможно, последнему старту такого масштаба в карьере Граф прошли зря".

Терюшков подчеркнул, что Международному олимпийскому комитету (МОК) стоит задуматься о произошедшем. "Чистый" спортсмен, которого пригласил на Игры МОК, не может выступить на соревнованиях, так как другие члены команды не приглашены по непонятным причинам.

"Тяжело представить, что чувствует сейчас сама Ольга, - заметил министр. - Но мы надеемся, что она и дальше продолжит нас радовать своими победами. Со стороны Министерства физической культуры и спорта Московской области ей будет оказана всесторонняя поддержка".

Об отказе ехать на Олимпиаду Ольга ранее сегодня сообщила в соцсетях. Она заявила, что не видит смысла участвовать в Играх, так как у нее не будет шанса побороться за медаль в командной гонке преследования - поскольку команды попросту нет. Она также выразила недоумение тем, что лидеры сборной России - Виктор Ан, Денис Юсков, Павел Кулижников и многие другие, кто не давал повода усомниться в своей чистоте - не поедут в Южную Корею.

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