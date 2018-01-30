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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Исправленному верить!

В "Ленинке" вновь открылся легендарный "Третий зал"
Текст: Дарья Крутоголова
Фото: Александр Корольков
Российская газета - Федеральный выпуск №7483 (20)
После пятилетней реставрации крупнейший и красивейший читальный зал в Европе снова открыт - и доступен каждому, кто получил читательский билет. Посетители библиотеки стоят не только внизу, но и на балюстраде: место легендарное - знакомое каждому, уж по крайней мере по эпизоду в фильме "Москва слезам не верит".

Внешне мало что изменилось - но "начинка" зала N3 РГБ совсем другая. В исторический антураж вплетены новые технологии: на 60 столах установлены стационарные компьютеры; ближе ко входу можно примерить очки виртуальной реальности и совершить своеобразную экскурсию по "старому" залу. "Все точно так же, как было, когда я зашел сюда впервые. Разве что людей было чуть меньше. Теперь тут словно наложение двух времен: современного и прошлого. Молодежь будет рада, может, ходить активнее начнет!" - радуется читатель из "старой гвардии".

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В церемонии открытия читального зала N3 РГБ приняли участие те, кто "приложил руку" к восстановлению легендарного места, - министр культуры Владимир Мединский, замруководителя Департамента культурного наследия Москвы Леонид Кондрашев и и.о. гендиректора РГБ Владимир Гнездилов. "У нас, - напоминает он, - сегодня двойной праздник: ровно шестьдесят лет назад двери читального зала N3 распахнулись для посетителей в первый раз!". Владимир Гнездилов с гордостью отметил и положительную динамику роста читателей: "Зря сейчас говорят, что в библиотеки ходит все меньше и меньше людей. Статистика показывает обратное: в 2015 году к нам записались 43 тысячи человек, в 2016-м - 54 тысячи, а за 2017 год этот показатель вырос до 65 тысяч".

Владимир Мединский объявил об открытии 9 февраля нового здания Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге и напомнил о росте зарплат сотрудников библиотеки: в сравнении с 2011 годом - в среднем с 17,5 тысячи рублей до 51 тысячи.

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