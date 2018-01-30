В Москве автобус снес ограждение у метро "Сходненская"

Около часа назад на северо-западе Москвы пассажирский автобус снес ограждение недалеко от станции метро "Сходненская".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного управления ГИБДД, инцидент произошел около дома №1 на улице Героев Панфиловцев. В результате происшествия никто не пострадал. Судя по фотографиям с места аварии, это был автобус №212 с наклейкой "неопытный водитель" на лобовом стекле. Общественный транспорт снес ограждения между проезжей частью и тротуаром.

Причины ДТП выясняются.