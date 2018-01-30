В Москве иномарка преградила дорогу "скорой" и двум пожарным машинам

В Москве водитель элитного внедорожника Infiniti блокировал "скорую помощь" и две пожарных машины. Столичное ГСУ СК инициировало проверку по этому факту, сообщили в пресс-службе ведомства.

Видеозапись инцидента появилась на YouTube. На кадрах видно, как на улице Твардовского водитель на белой иномарке не дает проехать машинам экстренных служб. Пожарным пришлось выйти и "уговаривать" мужчину, но тот не сдвинулся ни на метр.

В ходе проверки выяснятся все детали инцидента. Затем следователи решат, есть ли основания для уголовного дела.