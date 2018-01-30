В Орле сотрудников мэрии заподозрили в превышении служебных полномочий

Как рассказала "РГ" старший помощник прокурора Орловской области Елена Семина, нарушения выявлены в сфере закупок. Должностные лица заключали контракты, например, на дорожные работы, строительство и ремонт социальных объектов. Не всегда подрядчики укладывались в срок. Много нареканий вызывало и качество.
По условиям контрактов, заказчики имели право на претензионную работу. То есть могли наложить на подрядчиков штрафы и взыскать деньги по суду. Суммы санкций оговариваются индивидуально в каждом контракте, и они велики. Однако чиновники в ряде случаев претензии не выставляли.
- Соответственно, эти деньги не поступали в муниципальный бюджет, - говорит Елена Семина. - В то же время у города возникла задолженность по ранее исполненным муниципальным контрактам.
Зачастую если претензии и выставляли, то на небольшие суммы. Подрядчики же своего не упускают. Они идут в суд и взыскивают сумму контракта и пени. Мэрии приходится оплачивать и судебные расходы. Так, в последние годы ее завалили исками поставщики школьного питания. Прошлой осенью долг перед ними достиг 80 миллионов рублей.
В 2016 году выплата пеней и госпошлин по судебным разбирательствам обошлась бюджету более чем в пять миллионов рублей. Их пришлось заплатить сверх контрактов. На такие деньги в Орле можно купить три квартиры - для тех же детей-сирот.
Лояльность чиновников к подрядчикам вызвала подозрения. Так, ранее городская контрольно-счетная палата установила, что в 2016 году заказчики упустили возможность взыскания штрафов более чем на 60 миллионов рублей. По сути, подрядчикам простили нарушения на эту сумму.
Следственные органы также проверят информацию об оплате частично выполненных работ. Вопросы вызывают и условия контрактов. Так, нередко в конкурсной документации устанавливается минимально возможный срок действия банковской гарантии в обеспечение контракта. Он превышает срок действия договора всего на месяц, и у подрядчика появляется шанс избежать финансовой ответственности за некачественную работу. Уголовное дело возбуждено по очень строгой части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий). Ход расследования прокуратура взяла под особый надзор.
К слову, по предварительным данным, при попустительстве чиновников задолженность муниципалитета перед поставщиками услуг по контрактам, копилась с 2013 и в 2016-м достигла рекордных 500 миллионов рублей. В эту сумму включены и долги бюджетных учреждений, в том числе школ и детсадов, за коммунальные услуги. Но должностные лица не судились с подрядчиками и тем самым не предпринимали положенные по закону меры для пополнения доходной части бюджета, считают в прокуратуре.