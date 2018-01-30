В Орле сотрудников мэрии заподозрили в превышении служебных полномочий

Следственные органы возбудили уголовное дело по постановлению прокуратуры Советского района. Оно заведено по факту превышения полномочий, в результате чего бюджет недосчитался миллионов рублей. Конкретных подозреваемых установят в ходе расследования.

Как рассказала "РГ" старший помощник прокурора Орловской области Елена Семина, нарушения выявлены в сфере закупок. Должностные лица заключали контракты, например, на дорожные работы, строительство и ремонт социальных объектов. Не всегда подрядчики укладывались в срок. Много нареканий вызывало и качество.

По условиям контрактов, заказчики имели право на претензионную работу. То есть могли наложить на подрядчиков штрафы и взыскать деньги по суду. Суммы санкций оговариваются индивидуально в каждом контракте, и они велики. Однако чиновники в ряде случаев претензии не выставляли.

- Соответственно, эти деньги не поступали в муниципальный бюджет, - говорит Елена Семина. - В то же время у города возникла задолженность по ранее исполненным муниципальным контрактам.

Зачастую если претензии и выставляли, то на небольшие суммы. Подрядчики же своего не упускают. Они идут в суд и взыскивают сумму контракта и пени. Мэрии приходится оплачивать и судебные расходы. Так, в последние годы ее завалили исками поставщики школьного питания. Прошлой осенью долг перед ними достиг 80 миллионов рублей.

В 2016 году выплата пеней и госпошлин по судебным разбирательствам обошлась бюджету более чем в пять миллионов рублей. Их пришлось заплатить сверх контрактов. На такие деньги в Орле можно купить три квартиры - для тех же детей-сирот.

Лояльность чиновников к подрядчикам вызвала подозрения. Так, ранее городская контрольно-счетная палата установила, что в 2016 году заказчики упустили возможность взыскания штрафов более чем на 60 миллионов рублей. По сути, подрядчикам простили нарушения на эту сумму.

Чиновники в ряде случаев претензии не выставляли, соответственно, эти деньги не поступали в муниципальный бюджет

Следственные органы также проверят информацию об оплате частично выполненных работ. Вопросы вызывают и условия контрактов. Так, нередко в конкурсной документации устанавливается минимально возможный срок действия банковской гарантии в обеспечение контракта. Он превышает срок действия договора всего на месяц, и у подрядчика появляется шанс избежать финансовой ответственности за некачественную работу. Уголовное дело возбуждено по очень строгой части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий). Ход расследования прокуратура взяла под особый надзор.

К слову, по предварительным данным, при попустительстве чиновников задолженность муниципалитета перед поставщиками услуг по контрактам, копилась с 2013 и в 2016-м достигла рекордных 500 миллионов рублей. В эту сумму включены и долги бюджетных учреждений, в том числе школ и детсадов, за коммунальные услуги. Но должностные лица не судились с подрядчиками и тем самым не предпринимали положенные по закону меры для пополнения доходной части бюджета, считают в прокуратуре.