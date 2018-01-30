В Орле убийца ветерана получил 15 лет колонии

В Орловской области суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, признав его виновным в убийстве ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает прокуратура региона.

На скамье подсудимых оказался уроженец Орловского района. Было установлено, что в марте 2017 года он совершил убийство. Причем мотивом послужили хулиганские побуждения.

Жертвой преступника стал 90-летний ветеран Великой Отечественной войны. Расправившись со стариком, преступник опять же из хулиганских побуждений сжег его дом. К слову, его действия были квалифицированы как убийство человека, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.

- Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимого и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Орловской области.

Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года.