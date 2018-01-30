Ситуация с нехваткой врачей в Подмосковье не выправится, если главы муниципалитетов не возьмут этот вопрос под личный контроль, заявил на заседании областного правительства глава региона Андрей Воробьев.

"Мы инвестируем большие деньги в строительство и ремонт больниц и поликлиник, покупаем современное оборудование и внедряем новые стандарты обслуживания. Казалось бы, ситуация должна измениться, но сегодня мы в абсолютном большинстве городов столкнулись с дефицитом врачей. Приказываю каждому главе взять под личное сопровождение поиск специалистов и выделение им квартир", - сказал Воробьев.

Хуже всего обстоит дело с участковыми терапевтами и педиатрами. На сегодняшний день, по оценкам минздрава, в учреждениях здравоохранения области не хватает больше 1 тысячи этих специалистов. "Наполовину дефицит терапевтов и педиатров мы планируем закрыть в течение этого года. И окончательно - в течение следующего", - пообещал министр здравоохранения области Дмитрий Марков. Напомним, что за два года власти смогли привлечь в больницы и поликлиники региона 6,5 тысячи медицинских работников. Для них действует программа "Социальная ипотека", в рамках которой областной бюджет компенсирует специалисту первый взнос и "тело" кредита, а самому врачу нужно оплачивать лишь проценты. В прошлом году по этой программе новоселами стали 300 человек, в этом в новые квартиры въедут еще 270. К слову, средняя зарплата врачей в области после прошлогоднего повышения составляет 83 тысячи рублей - и ее собираются повышать в дальнейшем.