В Подмосковье умерла девушка со следами от цепи

В Московской области при странных обстоятельствах скончалась 37-летняя местная жительница Ирина Москвитина. На ее теле были следы на запястьях и кровоподтеки на голове. По одной из версий, девушку могли держать на цепи.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Подмосковью, трагедия произошла в городском округе Рошаль. Пострадавшая в бессознательном состоянии была доставлена в местную больницу 27 января. Впоследствии девушка скончалась. Эксперты выяснили, что она долго употребляла наркотики. По факту ее смерти назначена доследственная проверка. Сотрудники СК выяснят, в каких условиях жила девушка.

В управлении отметили, что визуальных следов насильственной смерти на теле Ирины нет. Но правоохранители дополнительно назначили лабораторные анализы. По итогам проверки будет решено, есть ли основания для уголовного дела.