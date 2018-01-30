В Подмосковье задержали участников ОПГ, подозреваемых в разбойном нападении на загородный дом в Химках. Об этом во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники полиции и Росгвардии задержали троих участников этнической организованной преступной группы, подозреваемых в совершении разбойного нападения с целью хищения имущества в особо крупном размере", - рассказала она.

В настоящий момент задержанным вменяется один эпизод - они подозреваются в том, что проникли в частный дом в Химках, где находились хозяйка, ее водитель и охранник. "Связав их и причинив телесные повреждения хозяйке дома, подозреваемые похитили денежные средства в сумме 100 тысяч рублей, ценные вещи на сумму около 200 тысяч рублей, а также автомобиль стоимостью 1,5 млн рублей, после чего скрылись в неизвестном направлении", - рассказала Ирина Волк.

"Задержали злоумышленников в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Ими оказались трое уроженцев одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 41 до 43 лет, двое из которых ранее судимы. Установлено, что один из фигурантов находится в международном розыске", - уточнили в МВД.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "разбой". Злоумышленникам грозят сроки от восьми до 15 лет в колонии. При этом полицейские не сомневаются, что преступление в Химках - далеко не первая вылазка банды.

Так, при проведении обысков по месту жительства задержанных оперативники обнаружили крупную сумму денег, происхождение которых устанавливается. "Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения, ведется работа по выявлению дополнительных эпизодов их противоправной деятельности", - заключила представитель МВД.

Пока же фигуранты задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время следователи будут ходатайствовать о заключении разбойников под стражу.