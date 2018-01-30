В подземном переходе на улице 1905 года обрушились строительные леса

Около станции метро "Улица 1905 года" в реконструируемом пешеходном переходе обрушились строительные леса.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного управления МЧС, информация о ЧП была зарегистрирована в 19-10. Информации о погибших нет, количество пострадавших сейчас уточняется.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки" , движение в районе ЧП сейчас существенно затруднено.

Обрушение лесов в переходе не повлияло на работу метро, поскольку переход на улице 1905 года не относится к инфраструктуре метрополитена. Сообщение об этом появилось в официальном Twitter подземки. Все линии работают в штатном режиме.