Власти Москвы уточнили причину обрушения в переходе на улице 1905 года

При обрушении в подземном переходе в центре Москвы пострадали пять человек. Об этом журналистам сообщил руководитель ГБУ "Гормост" Юрий Иванков.

Как рассказал Иванков, часть перехода в районе станции метро "Улица 1905 года" находилась на реконструкции. Именно эта часть - брус, накрытый пленкой, - и рухнула на прохожих. Для изучения причин ЧП уже сформирована комиссия. По предварительным данным, пленка просто не выдержала сегодняшнего снегопада.

"Есть данные о пятерых пострадавших, - сказал Иванков. - У них стабильное состояние, все направлены в различные городские больницы. Среди травмированных детей нет". Глава "Гормост" также заверил, что больше людей под завалами нет.