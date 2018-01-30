Женщина в Москве продала младенца своей знакомой

В Москве следователи задержали двух женщин, которых подозревают в продаже новорожденного ребенка. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Москве.

"По версии следствия, в июне 2015 года 28-летняя женщина, находясь в состоянии беременности, заключила с 38-летней знакомой устный договор о продаже последней своего будущего новорожденного ребенка, - рассказали в ведомстве. - В дальнейшем, согласно достигнутой договоренности, 20 января 2016 года знакомая доставила роженицу в один из столичных родильных домов, где последняя родила мальчика".

Следствие полагает, что уже на следующий день после родов мать младенца неподалеку от роддома передала его знакомой, получив взамен деньги. Какова была сумма, в сообщении не указано.

Сейчас женщин задержали, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми. Матери ребенка обвинение уже предъявлено, в отношении второй женщины это будет сделано в ближайшее время. "Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении женщин меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ГСУ.