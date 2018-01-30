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30.01.2018 09:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке лавина перекрыла дорогу к двум поселкам

Текст: Юлия Гарднер

Снежная лавина перегородила путь к двум камчатским поселкам - Эссо и Анагвай. Участок трассы, ведущий к ним от райцентра Мильково, сейчас перекрыт, ведется его расчистка, сообщили "Интерфаксу" в краевом УМВД.

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Напомним, вчера из-за сошедшей лавины два вышеназванных поселка оказались обесточены. По данным "Камчатскэнерго", без света остались 2600 жителей.

"Социальные объекты и учреждения имеют собственные резервные источники питания, поэтому на их жизнедеятельности отключение не отразилось", - говорится в сообщении энергетиков.

Для восстановления электроснабжения специалисты расчищают линии ЛЭП. Однако работы осложняют сильный снегопад и штормовой ветер при плюсовой температуре, мешающие технике подойти ближе к линиям.

Ранее сообщалось, что из-за циклонов в нескольких районах Камчатки объявлена лавинная опасность.

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